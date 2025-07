「健康のためにはお酒を控えた方がいい」とよく言われますが、一定期間禁酒すると体にどのような変化が現れるのかがわからないと、禁酒に踏み切れない人もいるはず。そこで、オーストラリアのカーティン大学国立薬物研究所の客員教授を務めるニコール・リー氏が、「禁酒すると体に現れる変化を示すタイムライン」を作成しました。Even a day off alcohol makes a difference - our timeline maps the health benefits when you sto