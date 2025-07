アメリカ国防総省が、アメリカ国内に拠点を置くAI関連企業のAnthropic、Google、OpenAI、xAIとAIに関連する契約を締結しました。最先端のAIで、国家安全保障上の課題に対応すると伝えられています。CDAO Announces Partnerships with Frontier AI Companies to Address National Security Mission Areas > Chief Digital and Artificial Intelligence Office > PR-Viewhttps://www.ai.mil/Latest/News-Press/PR-View/Article/42428