¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È´ØÀÇ¸ò¾Ä¤¬Â³¤¯Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤Î¿­¤ÓÎ¨¤Ï¥×¥é¥¹5.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á°¤Î3¥«·î¤ËÈæ¤Ù¸ºÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï15Æü¡¢Âè2»ÍÈ¾´ü¤ÎGDP¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹5.2¡ó¤ÈÈ¯É½¤·¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¥×¥é¥¹5.4¡ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸ºÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤ÎÇã¤¤´¹¤¨»Ù±çºö¤Ç²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¾ÃÈñ¤¬³ÈÂç¤·¡¢¾åÈ¾´ü¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ï¥×¥é¥¹5¡ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ûÍ×¤ÎÀè¼è¤ê¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÔÆ°»º³«