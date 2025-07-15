【横浜―川崎北】３回横浜２死一塁、阿部葉が先制の適時二塁打を放つ＝相石ひらつか（遠山洋一写す）第１０７回全国高校野球選手権神奈川大会は１５日、３回戦を行った。バッティングパレス相石スタジアムひらつかでは第１シードの横浜が川崎北と対戦。横浜が７−０の七回コールドで制し、４回戦に駒を進めた。横浜は三回に阿部葉太（３年）、小野舜友（２年）の連続タイムリー二塁打で先制。阿部は２二塁打で３打数３安打３