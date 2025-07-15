【ASTROBOT ブラインドパック ぬいぐるみ 第1弾】 予約期間：7月18日～8月27日 発送：2026年1月（予定） 価格：2,200円 グッドスマイルカンパニーは、ぬいぐるみ「ASTROBOT ブラインドパック ぬいぐるみ 第1弾」を発売する。価格は2,200円。予約受付が開始されている。「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」での予約期間は8月27日まで。発送は20