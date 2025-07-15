TUBE×FRUITS ZIPPER TUBEの40周年を記念したコラボレーション・アルバム『TUBE×』に収録される、FRUITS ZIPPERとのコラボ曲「ファミリー・サマー・バケーション」のパフォーマンス映像が、TBS系『CDTVライブ！ライブ！』で7月7日に初オンエアされたのを受け、期間限定で特別公開されることが決定した。【動画】TUBE × FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」【7月7日TBS系 CDTVライブ!ライブ!】 「