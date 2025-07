【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■最新ミニアルバムのタイトル曲「Lemon Drop」「In Your Fantasy」などを披露! ATEEZが、7月13日(現地時間)に米・ニューヨークのCiti Fieldにて『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』公演を大盛況のうちに終えた。 彼らは2024年も『WORLD TOUR[TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER]』公演をCiti Fieldで実施。今回が2度目の訪問となった。 Citi Fieldは、ポ