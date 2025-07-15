Ê¡²¬ÃÏºÛÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Ç1·î¡¢¼ÀÉÂ¤Ç¼«È¯¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤­¤ºÆü¾ïÅª¤Ë°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤ÊÌ¼¡áÅö»þ¡Ê7¡Ë¡á¤Î¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò³°¤·»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Íºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤ÎÊ¡ºê½ã»ÒÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬15Æü¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¡Ê°æÌî·û»ÊºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò5Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¼¹¹ÔÍ±Í½¤òµá¤á·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤Ï18Æü¡£¸¡»¡Â¦ËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¼¤ÎÂÎ°Ì¤òÊÑ¤¨¤ëºÝ¤ËÉ×¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¤¬¡ÖÁ´Á³¿²¤ì¤ó¡×¤ÈÀåÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµ¡¤Ë¡¢