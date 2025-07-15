²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå ²¬»³Âç²ñ2025 ¡Ú²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå²¬»³Âç²ñ¡Û1²óÀï²¬»³¸©Èþºî 5―3 ÊýÃ«³Ø¼Ë¡Ê¥¨¥¤¥³¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²¬»³¡¦ÈþºéÄ®14Æü¡Ë ½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤ÎºÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¡£²¬»³¸©Èþºî¤Ï2²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç¡¢Âå¤ï¤Ã¤¿Áê¼ê¥¨ー¥¹Æ£°æ¤«¤é»Íµå²¡¤·½Ð¤·¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë2ÈÖ×¢À¥¤¬¥ì¥Õ¥È¤ØÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¡£3²ó¡¢4²ó¤Ë1ÅÀ¤º¤ÄÊÖ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸åÅÐÈÄ¤·¤¿¥¨ー¥¹ÂþÍ§¤¬ÊýÃ«³Ø¼ËÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¡¢½Õ¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¾¡Íø¤È¤Ê