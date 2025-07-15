¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Ç14Æü¡¢50Âå¤ÎÃËÀ­¤ËË½¹Ô¤·¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«¾Î¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ë½»¤à¡¢¼«¾Î¥Ñー¥È¤ÎÃË¡Ê69¡Ë¤¬Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢14Æü¸á¸å10»þº¢¡¢Èï³²¼Ô¤Î50Âå¤ÎÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Îº¸¸ª¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Æ¬Éô¤ò¤¿¤¿¤¯Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤ÈÃËÀ­¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿³Ð¤¨¤Ï