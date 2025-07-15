¥¿¥¤¡¦¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¤È¥¿¥¤¡¦¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢X¤Ï¡¢µ¡Æâ¿©¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¤ÎÇÀ²È¤¬À¸»º¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¾¦Ì³¾ÊÆâ¹ñËÇ°×¶É¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¡¢¥¿¥¤¤Î²ÌÊªÇÀ²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1,000¥È¥ó¤Î¥í¥ó¥¬¥ó¡¢¥Þ¥ó¥´¥¹¥Á¥ó¡¢¥×¥é¥¨¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢7·î¤«¤éµ¡Æâ¿©¤È¤·¤Æ¹ñÆâÀþ¤È¹ñºÝÀþÁ´Ï©Àþ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£7·î¤Ï¥ê¥å¥¦¥¬¥ó¡¢8·î¤Ï¥Þ¥ó¥´¥¹¥Á¥ó¡¢11·î¤È12·î¤Ë¤Ï¥×¥é¥¨¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢°û¤ßÊª¤ä·Ú¿©¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë