¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/15¡ÛÀ¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤¬2025Ç¯7·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç½Ð³Ý¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³áÍµµ®¡¢Ä¹½÷¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¸å¤í»Ñ¢¡³áÍµµ®¡¢Ä¹½÷¤È¤Î¼ê·Ò¤®¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤³¤ÎÆü¡¢³á¤Ï¡Ö½é¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Èµ­¤·¡Ö²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ËÄ¹½÷¤È½Ð³Ý¤±¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£³á¤ÏÄ¹½÷¤È¼ê¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é³¬ÃÊ¤ò°ì½ï¤Ë¾å¤ë¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡³áÍµµ®¤ÎÅê