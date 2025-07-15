ÆüËÜºÇÂç¤Î¶¥ÁöÇÏ¥»¡¼¥ë¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤Î2ÆüÌÜ¡ÊÅöºÐ¡Ë¤¬15Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¾å¾ìÈÖ¹æ346ÈÖ¡Ö¥À¥¤¥¢¥Ê¥Ø¥¤¥í¡¼¤Î2025¡×¡Ê²´¡Ë¤Ï1²¯2500Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¶â³Û¤ÏÀÇÈ´¤­¡Ë¡£¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¤ÇÊì¤ÏÃ»µ÷Î¥½Å¾Þ¤Ç³èÌö¤·¡¢ºå¿ÀC¤Ê¤É½Å¾Þ3¾¡¡£