¹áÀî¸©¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸©Æâ´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤·¤¿60¼Ò¤¬¡Ö±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö±Æ¶Á¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀî¸©¤Ï¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤äÇÀ¶È¡¦¿å»º¶È´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢5·î¤«¤é6·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤·¤¿60¼Ò¤Î¤¦¤Á¡Ö´û¤Ë±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤¬4¼Ò¡¢¡Öº£¸å±Æ¶Á¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤¬56¼Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤¹¤Ç