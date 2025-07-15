7·î15Æü¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ¤Ë¤¢¤ë¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É»Ô¾ì¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡×¤Î2ÆüÌÜ¤¬³«Ëë¡£ÅöºÐÇÏ¥»¡¼¥ë¤Ë¤Æ¾å¾ìÈÖ¹æ342ÈÖ¡¦¥½¡¼¥Æ¥ë¥Ì¤Î2025¡Ê²´¡Ë¤¬3²¯±ß¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë2025¡Û¾®ÁÒÂç¾ÞÅµV¤Î¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Ë¡¼Á´Äï¤Ë2²¯3000Ëü±ß(³ô)¥À¥Î¥Ã¥¯¥¹¤¬Íî»¥¥½¡¼¥Æ¥ë¥Ì¤Î2025¤Ï¡¢Éã¥Õ¥é¥ó¥±¥ë¡¢Êì¥½¡¼¥Æ¥ë¥Ì¡¢ÊìÉãKingman¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£À¸»ºËÒ¾ì¤Ï¥°¥é¥ó¥ÉËÒ¾ì¤Ç¡¢Êì¤Ï¥à¡¼¥é¥ó¥É¥í¥ó¥·¥ã¥ó¾Þ