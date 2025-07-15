映画監督の河〓直美氏（56）が15日までにインスタグラムを更新。長男からのメッセージに、思いをつづった。河〓氏は、2025大阪・関西万博で自身がプロデューサーを務めるシグネチャーパビリオン「Dialoge Theater−いのちのあかし−」に開設されている森の集会所で開催中のイベントについて報告。「大切な人へのメッセージをホワイトボードのこちら側とあちら側で書くのです」と、書き込まれたメッセージや、愛息とのツーショット