¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¿Æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¼ã¡¹¤·¤¤Éã¿Æ¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈà»á¤«¤È¤ª¤â¤¿¤è¡ª¡×ÎëÌÚÆà¡¹¡õÉã¤È¤Î¡È¿Æ»Ò¥Ç¡¼¥È¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤È¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¤ªÉã¤µ¤ó¤ËJINS¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¤¤Ä¤â¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¸ª¤ò´ó¤»¤¿¿Æ»Ò2¥·¥ç¥Ã