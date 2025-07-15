一般社団法人アツいまちは、環境省の後援のもと、キリンホールディングスと共同で、夏の猛暑に対する様々な対策を実施。7月13日には、日本一暑いと言われる埼玉県熊谷市のニットーモールにて、「熊谷発・暑さに負けない! カラダげんきプロジェクト」をした。(写真左より)熊谷市 市民部長 松田有子氏、AZ熊谷 加島楓氏、文部科学省 副大臣 野中厚氏、ニットーモール 石山智大氏、アツいまち 代表理事 中島雄平氏、キリンホールディ