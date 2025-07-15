ホンダ新ステップワゴンが販売店でも話題にホンダは2025年5月16日、ミニバン「ステップワゴン」に新たなグレード「AIR EX」と「e：HEV SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION」を追加して発売しました。発売以降、販売店にはどのような反響が寄せられているのでしょうか。カクカクなデザインがイイ！【画像】超カッコイイ！ ホンダ「新ステップワゴン」を画像で見る（50枚）ステップワゴンは1996年の初代モデル登場以来、ファ