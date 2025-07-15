「米大リーグ・オールスター・ホームランダービー」（１４日、アトランタ）ドジャースの大谷翔平投手はベンチで山本由伸投手と一緒にホームランダービーを見守った。ベンチには選手の家族が入っており、子どもたちから記念撮影とサイン攻めにあうシーンも。ベンチではまるで少年のように飛んでいく打球を見つめていた。ホームラン競争で「出たいと思われるルールは？」と問われた大谷は「僕が決めることでは内ので、球数に