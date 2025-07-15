「うたコン」作詞活動55周年 松本隆名曲集 日本の音楽史に燦然と輝く数々のヒット曲を生み出してきた作詞家・松本隆が、作詞活動55周年を迎える今年、7月22日（午後７時57分〜）放送のNHK「うたコン」に登場。時代を超えて愛される珠玉の作品群が、貴重なアーカイブ映像と共に生放送で届けられる。松田聖子の「赤いスイートピー」、薬師丸ひろ子の「Woman“W の悲劇”より」、寺尾聰の「ルビーの指環」など、日本