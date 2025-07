AIエージェント「Devin」を提供しているCognitionが、AIコーディングツールを開発するWindsurfを買収したことを明らかにしました。WindsurfはOpenAIが買収を検討していましたが果たせず、Googleと提携。創業者のヴァルン・モハンCEOや共同創業者のダグラス・チェン氏らはGoogle DeepMindに移籍しています。Cognition | Cognition’s acquisition of Windsurfhttps://cognition.ai/blog/windsurfIt’s a privilege to welcome Winds