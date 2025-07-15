E-1Áª¼ê¸¢¤ÎºÇ½ªÀï¤Ø¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÆüËÜ¤Î3Áª¼ê¤Ë¸ÀµÚÆüËÜÂåÉ½¤Ï7·î15Æü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëE-1Áª¼ê¸¢¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò·ü¤±¤ÆÆ±¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë2Ï¢¾¡¤Ç·Þ¤¨¤ëÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï3Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ï¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ë6-1¡¢Ãæ¹ñÀï¤Ç2-0¤ÈÏ¢¾¡¡£°ìÊý¤Î´Ú¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Ë3-0¡¢¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¤Ë2-0¤È¾¡Íø¤·¡¢¤È¤â¤ËÁ´¾¡¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤ò·ü¤±¤¿ºÇ½ªÀá¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤Ïº£Âç