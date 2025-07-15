前作「Fallout 76」の発売から7年後、正史「Fallout 4」からは実に10年ぶりとなる2025年、新作「Fallout 5」の登場が示唆されました。Fallout 5 Is Now Reportedly "Fully Greenlit" - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/fallout-5-is-now-reportedly-fully-greenlit/1100-6533153/テクノロジー系ニュースサイト「Windows Central」のエグゼクティブエディターであるジェズ・コーデン氏が入手した情報によると、Fallout 5