¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/15¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÊWONYOUNG¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥Ó¡¼¥ëËþµÊ¢¡¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¥Ó¡¼¥ëËþµÊ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥Ó¡¼¥ë¤òÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë°û¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¸ý¤ËË¢¤ò¤Ä¤±¤¿¤ªÃãÌÜ¤Ê¼Ì¿¿