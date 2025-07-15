アジア株香港株急上昇、エヌビディアが中国販売再開へ上海株は急落、不動産株に売り 東京時間11:07現在 香港ハンセン指数 24510.51（+307.19+1.27%） 中国上海総合指数 3498.85（-20.98-0.62%） 台湾加権指数 22713.96（+98.99+0.44%） 韓国総合株価指数 3204.02（+1.99+0.06%） 豪ＡＳＸ２００指数 8614.70（+44.30+0.52%） アジア株は上海を除いて上昇。 トランプ関税政策へ