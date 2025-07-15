今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「面白がって生きえ」（第77回）が15日に放送され、取材で八木（妻夫木聡）の闇市での行動が明らかになると、ネット上には「想像以上にすごい人」「正義のヒーロー」「アンパンマンだな」などの称賛が相次いだ。【写真】八木（妻夫木聡）、戦時中とは打って変わった笑顔闇市での取材中、少年にカメラをひったくられたことから、のぶは