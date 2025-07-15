43歳のチャラ男彼氏と婚約し、“決断の旅”を終えた29歳のモデル美女が近況を報告。「実は2週間前ぐらいから旅行でいなくなっちゃって」と、彼氏が長期間不在だったことを打ち明けた。【映像】43歳チャラ男と婚約した29歳モデル美女7月10日、ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via スペイン』の最終回となる第8話が放送された。本作は、2組のカップルが7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か