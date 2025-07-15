Ãæ¹ñ¤Î¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎGDP¡Ê¡á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤¬¡¢¥×¥é¥¹5.3¡ó¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæ¹ñ ¾åÈ¾´üGDP À®Ä¹Î¨¤Ï¥×¥é¥¹5.3¡óÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö5¡óÁ°¸å¡×¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4¡Á6·î¤ÎÂè2»ÍÈ¾´ü¤â¡¢¥×¥é¥¹5.2¡ó¤ÇÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ²ÈÅý·×¶É¤Ï¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö¹ñºÝÅª¤Ê·ÐºÑËÇ°×Æ®Áè¤ÎÃæ¡¢Í­¸ú¤Ê¥Þ¥¯¥íÀ¯ºö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë