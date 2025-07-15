º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï²¼¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë½»¤à¥­¥Ã¥×¥¹É×¿Í¤Ï¡¢°ì±©¤Î½ý¤Ä¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê¥¹¥º¥á¤ò¸¼´ØÀè¤Ç½¦¤¦¡£¥¹¥º¥á¤Î¥¯¥é¥ì¥ó¥¹¤È¤½¤ÎÀ¸³¶¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿12Ç¯´Ö¤òÉ×¿Í¤¬ÄÖ¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê¥¹¥º¥á¤Îµ­Ï¿¡Ù¤Ï¡¢1953Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤ËÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢³Æ¹ñ¤Ç¤âËÝÌõ¤µ¤ì¤ÆÀ¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë¤³¤ÎËÜ¤Î²¿¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤«¡©ÆüËÜ¤Ç¤Î¿Íµ¤