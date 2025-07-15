²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À­¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤ËÄ¹Ç¯Çº¤ßÂ³¤±¤Æ¤­¤¿½÷Í¥¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ê52¡Ë¡£±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ç·ì¶Ú¤ä¤·¤­¤¿¤ê¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÍü±à¤ÎÊì¡¦¹¬»Ò¤ò¹¥±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬ÇØÃæ°ìÌÌ¤Î¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤È·ã¤·¤¤Íí¤ß¤òÈäÏª¤·¤¿½ÐÀ¤ºî»ûÅç¤·¤Î¤Ö©»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ö½÷¤Ï²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×»ûÅç¤òÌ¾½÷Í¥¤Ë°é¤Æ¤¿¡ÈºÃÀÞ´¶¡É»ûÅç¤Ï1972Ç¯¡¢¼·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡ÊÅö»þ¤Ï»Í