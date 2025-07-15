寧夏寧東２００万キロワット複合太陽光発電基地。（銀川＝新華社配信）  【新華社銀川7月15日】中国寧夏回族自治区発展改革委員会はこのほど、同自治区の再生可能エネルギー発電設備容量が5千万キロワットを超え、総設備容量に占める割合が60％に達したと明らかにした。太陽光発電は火力発電に代わり、自治区最大の電源となった。同委員会新エネルギー処によると、委員会は2024年以降、1376万キロワット規模のグリーン（環