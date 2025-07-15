±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ç60Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23=¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÉüµ¢¤¬¡¢8·î²¼½Ü¤¢¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡×¤Î¼«¶È¼«ÆÀ¡Ä¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤«¤é·«¤êÊÖ¤·¤¿°­ÊÊ¤Î¥Ä¥±ÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ÎÁ°¤Ë¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö2ÆüÁ°¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£µåÂ®¤Ï90¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó145¥­¥í¡Ë¤ËÆÏ¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤¤¤¤µå¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¹¡Ê15Æü¡Ë¤â