「セレクトセール２０２５」（１５日、ノーザンホースパーク）キタサンブラックの弟が２億円超えだ。当歳馬のセリが行われ、上場番号３２７番の「シュガーハート２５」（牡、父コントレイル）が２億２０００万円（税抜き）で落札された。半兄にはＧ１を７勝して顕彰馬にも輝いたキタサンブラック（父ブラックタイド）がいる良血馬だ。リザーブ価格６０００万円からスタート。序盤は様子を見るような形でじわじわ声が掛かる展