2025年大阪・関西万博に出展中の「イタリア館」は、“L’Arte Rigenera la Vita（芸術は命を再生する）”をテーマに、ルネサンスと現代の技術が融合した空間で来場者を迎えている。建築家マリオ・クチネッラ氏の手による木造3階建てのパビリオンは、理想都市を現代的に再解釈した構造。内部には、劇場（テアトロ）、広場（ピアッツァ）、ノート展示スペース、イタリアンガーデン、マーケットといった構成要素が順路として展開され