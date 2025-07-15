バレーボールのネーションズリーグ１次リーグ（Ｌ）最終第３週、男子千葉大会が１６日、千葉ポートアリーナで開幕する。ロラン・ティリ監督と２１年東京、２４年パリ五輪代表の高橋藍（サントリー）が１５日に千葉市で記者会見に出席した。会見には、千葉大会に参加する日本、ドイツ、アルゼンチン、米国、ブラジル、トルコの代表選手が顔を合わせた。日本代表のティリ監督は、その席で日本の大人気漫画を紹介する場面があった