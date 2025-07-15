中国のGDP速報値などを発表する国家統計局の記者会見＝15日、北京（共同）【北京共同】中国国家統計局が15日発表した2025年4〜6月期の国内総生産（GDP、速報値）は、物価変動の影響を除く実質で前年同期比5.2％増となった。伸び率は1〜3月期の5.4％から減速したが、通年目標の「5.0％前後」は上回った。米国との激しい貿易摩擦が打撃となったが、内需刺激策の強化によって景気を下支えした。成長率は前期比では1.1％増となり、