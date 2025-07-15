USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.807.818.947.97 1MO10.688.008.628.06 3MO10.287.698.587.88 6MO10.177.568.897.94 9MO10.097.539.138.03 1YR10.037.539.328.13 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10.168.847.92 1MO9.799.508.19 3MO9.749.53