【モデルプレス＝2025/07/15】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のTZUYU（ツウィ）が14日、自身のInstagramを更新。美しいくびれが際立つへそ出しルックを公開し、話題を呼んでいる。【写真】TWICEツウィ、圧巻美くびれ際立つ姿◆ツウィ、へそ出しルックで美くびれ際立つツウィは「let love go」と英語でメッセージを綴り、階段を背景にしたスタイリッシュな写真を公開。ベージュのワンショルダートップスにデニム