球宴前夜恒例のホームランダービー開催米大リーグの球宴前夜恒例のホームランダービーが14日（日本時間15日）、アトランタで開催された。BS-NHKで生中継され、ヤンキースのチザムJr.が登場した場面で突如映り込んだ日本のアニメが話題に。日本人ファンからは即座に反応が上がった。8選手が出場したホームランダービーの第1ラウンドで、27歳のチザムJr.は6番手で登場。打席に立った最中、テレビ画面に映ったバットとスパイクに