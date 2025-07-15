税関総署の王令浚副署長は14日の国務院報道弁公室の記者会見で、今年上半期における中国の対米貿易総額は前年同期比9．3％減の2兆800億元（約42兆7000億円）だったと述べました。うち輸出は同9．9％減の1兆5500億元（約31兆8000億円）で、輸入は同7．7％減の5303億5000万元（約10兆9000億円）だったとのことです第1四半期（1−3月期）には前年同期比で増加を示した中米貿易は、米国のいわゆる「相互関税」の影響を受け、第2四半期