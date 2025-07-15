セブン-イレブンの「セブンカフェ」は発売から12年近くたったが、広く認知され、筆者も愛飲している。アイスコーヒーは、レギュラーサイズ（R）とラージサイズ（L）の2種類あるが、多くの人が経験則上、レギュラーよりラージの方が量が多くて割安なのではないかと思っているのではないか。本当にラージはお得なのだろうか。（イトモス研究所所長小倉健一）コーヒー市場に革命起こしたセブンカフェの誕生コンビニで提供される、