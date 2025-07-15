参院選は2025年7月20日投開票へ向けて、後半戦に突入した。SNSでも連日、各党や候補者のアピールが続いているが、中には勢い余って不用意な発信が炎上し、慌てて削除に追い込まれる失態も相次いでいる。怪しげ「日本人の特殊能力」動画、ホストクラブに「感謝」も国民民主党から比例代表で立候補した佐々木喜一氏は9日、自身のX（旧Twitter）に「世界が認めた日本人の特殊能力に気付いてください」と動画を投稿。「AIは言いました