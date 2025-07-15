「セレクトセール２０２５」（１５日、ノーザンホースパーク）新種牡馬イクイノックス産駒がいきなりの高額落札だ。当歳馬のセリが行われ、イクイノックス産駒の一発目として登城した上場番号３１８番の「キャンプロック２５」（牡）が２億３０００万円（税抜き）で落札された。「７０００万円からスタートします」と、リザーブ価格を告げる進行役の声が場内に勢い良く響き渡ると、四方から声が掛かって徐々に場内がヒートア