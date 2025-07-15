参院選の中盤予測では、与党は参院の過半数となる50議席獲得に向けて厳しい戦いを迫られている。特に32ある1人区で「自民優勢」から「接戦」予想となった選挙区が急激に増えている。20日の投開票に向け、最後の週末が勝負になりそうだ。与党が50議席を割る可能性…1人区の行方は「参議院選挙」について詳しくお伝えする『もっと投票の前に』。14日は、フジテレビ政治部部長・高田圭太と詳しく解説してゆく。木村拓也キャスター：投