¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈà»á¤«¤é¤É¤ì¤¯¤é¤¤ËÜµ¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«³Î¤«¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà»á¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬Ê¬¤«¤ë¡ÖËâË¡¤Î¼ÁÌä¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖºòÆü¤Ï²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤ËÈà»á¤È¤Î²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºòÆü¤Ï²¿¤·¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£µÕ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÌÌÅÝ¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×