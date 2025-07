Come Away With Me -20th Anniversary Edition (帯付)/ノラ・ジョーンズ ローソンエンタテインメントは、ノラ・ジョーンズのジャズ名盤4作品をHMV限定の帯付きアナログ盤で発売する。予約受付は開始しており、発売日は7月28日。「Come Away With Me -20th Anniversary Edition」、「Feels Like Home」、「The Fall」、「Featuring Norah Jones」の4作品で、価格は各6,490円。 取り扱い店舗は、ECのHMV&a