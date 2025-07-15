お笑いコンビ・おかずクラブのオカリナが、15日までにコンビのインスタグラムを更新。番組出演時の衣装を公開した。【写真】体重-15キロで「柄×柄！」オカリナのオフショットスタイリストの投稿で衣装について「オカリナさんらしく、ちょっとコケティッシュさもありつつ、安定のドール感でまとめました！」と説明。「ワンピースの柄も不思議な感じで可愛く、うるさいかな…と思いつつ、オカリナさんならイケるだろう！！と言