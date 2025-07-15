½õ¤±½Ð¤µ¤ì¤¿Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÆþµï¼Ô¡á£±£³Æü/Mark Stockwell for the Boston Globe¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¥Õ¥©¡¼¥ë¥ê¥Ð¡¼¤Î²ð¸îÉÕ¤­Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç£±£³ÆüÌë¤Ë²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È£¹¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£Ï­²¼¤Ë±ì¤¬½¼Ëþ¤·¤ÆÃ¦½Ð¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¹âÎð¤ÎÆþµï¼Ô¤Ï¡¢É¬»à¤Ç¾ÃËÉ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤¿¡£¸½¾ì¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾ÃËÉ½ðÄ¹¤Ï¡ÖÁë¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¡¢½õ¤±¤òµá¤á¤ëµ¾À·¼Ô¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Íá¼¼¤ÎÁë¤«¤é