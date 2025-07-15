Æî·Ù»¡½ð¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡Ë¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆî½ð¤Ï£±£´Æü¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à¼«¾ÎÂç¹©¤ÎÃË¡Ê£±£¸¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢Â¾½½¿ô¿Í¤È¶¦ËÅ¤·¡¢£µ·î£±£¸Æü¸áÁ°£±»þÈ¾¤´¤í¤«¤éÆ±£´£µÊ¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢²£ÉÍ»ÔÆî¶èÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ç·Ù»¡¼ÖÎ¾¤ÎÁ°Êý¤Ê¤É¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ê¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤òÂ­¤Ç½³¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±½ð¤ÎÃËÀ­½äººÄ¹¡Ê£²£·¡Ë¤Î¶»¤ò¼ê¤ÇÆÍ¤­Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¸øÌ³¤Î¼¹¹Ô¤òË¸³²¤·¤¿¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë·Ù»¡